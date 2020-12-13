دولي

وفيات إسرائيل بـ (كورونا) تقترب من 3000 حالة

وفيات إسرائيل بـ (كورونا) تقترب من 3000 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعن اقتراب حالات الوفاة من 3 آلاف حالة منذ تفشي الفيروس.

وتواصل الحالات النشطة بالارتفاع؛ لتصل إلى 17339 حالة، فيما بلغ إجمال الإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي إلى 356015.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن المئات من المصابين يرقدون في أقسام (كورونا) في مستشفيات البلاد، بينهم 321 مصاباً بحالة خطيرة، بينما 128 مصاباً تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه توفي في الساعات الأخيرة 14 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 2983 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة، وانتشارها في إسرائيل.

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