مليون و612 ألف وفاة و72 مليوناً و110 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات، جراء الاصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و612 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 72 مليوناً و110 آلاف إصابة، تعافى منهم أكثر من 50 مليوناً و492 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً محدوداً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 638 ألفاً و112 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10,397 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,309 وفيات)، والمكسيك (693 وفاة)، والبرازيل (690 وفاة)، وإيطاليا (649 وفاة)، وروسيا (560 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (220,298 إصابة)، والبرازيل (44,282 إصابة)، والهند (30,354 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا التي سجلت (29,136 إصابة)، وروسيا (28,137 إصابة).



ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (305,082 وفاة)، والبرازيل (181,143 وفاة)، والهند (143,055 وفاة)، والمكسيك (113,704 وفيات)، وإيطاليا (64,036 وفاة).



فيما أظهرت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (16,549,366 إصابة)، والهند (9,857,380 إصابة)، والبرازيل (6,880,595 إصابة)، وروسيا (2,625,848 إصابة)، وفرنسا (2,365,319 إصابة).