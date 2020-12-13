مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس



واعتقل جنود الاحتلال ثلاثة مقدسيين من بلدة العيسوية ينهم الطفل تيسير محيسن؛ والشابان موسى هيثم مصطفى ومحمد بكر مصطفى.



وفي الخليل، تصدى مواطنون لهجمات المستوطنين في مدينة الخليل، حيث هاجم مستوطنون صحفي يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.



وأفاد شهود بأن عددا من مستوطني (رمات يشاي) و(بيت هداسا) المقامتين عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحفي في قناة فلسطين الرياضية مهند مصطفى قفيشة (28 عاما) في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.



واعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي قفيشة، بعد تعرضه للاعتداء على يد المستوطنين؛ ثم تم الإفراج عنه لاحقاً بكفالة مالية.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلاً من: مصطفى عمار سلهب (18 عاماً)، ومحمود عبد الغني سلهب (18 عاماً)، ونور قراقع (20 عاماً) وجميعهم من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.



واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر فراس إبراهيم بيت راشد (34 عاماً)، وصالح عبد الهريمي (45 عاماً)، من شارع الصف، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



ويواصل جيش الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر شرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

رام الله - دنيا الوطنشهدت مناطقة متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عمليات دهم وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، واندلعت مواجهات في بعضها.ففي القدس المحتلة، شهدت بلدة العيساوية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت البلدة، وسبقتها قوة خاصة من المستعربين، اقتحمت حارة الشهيد محمد عبيد في بلدة العيساوية.واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بينهم أطفال ونساء.