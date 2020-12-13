الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل انخفاضاً مقداره 0.37% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين أول 2020، بواقع 0.42% في قطاع غزة، وبمقدار 0.38% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.23% في القدس J1.



واشار المركز، إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.70%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.53%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.09%، وأسعار البيض بمقدار 2.07%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.26%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.16%، وأسعار الغاز بنسبة 3.02%.



حيث انخفض سعر الموز ليصل بالمتوسط الى 4 شيقل/1كغم، وسعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل بالمتوسط الى6 شيقل/1كغم، وسعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل الى4 شيقل/1كغم.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2020 مع شهر تشرين ثاني 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.76%، بواقع 1.11% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.79% في قطاع غزة، وبنسبة 0.28% في القدس J1.



الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية



انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والبيض في قطاع غزة



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.42% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين أول 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.63%، وأسعار البيض بمقدار 4.98%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.07%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.06%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 10.89%، وأسعار الغاز بنسبة 4.66%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.40%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.79%.



سجلت أسعار البندورة عناقيد حبة كبيرة انخفاضاً لتصل بالمتوسط الى 4 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل بالمتوسط الى 10 شيقل/2كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل بالمتوسط الى 3 شيقل/1كغم، كما وصل سعر اسطوانة الغاز الى 62 شيقل/12كغم.



انخفاض أسعار الدجاج الطازج والفواكه الطازجة والخضروات الطازجة في الضفة الغربية



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين أول 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.83%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.33%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.15%، وأسعار البيض بمقدار 1.11%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.00%، وأسعار الغاز بنسبة 2.37%.



انخفض سعر كل من الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى 12 شيقل/1كغم، والموز ليصل الى 4 شيقل/1كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة الى 7 شيقل/1كغم، والبيض الى 17 شيقل/2كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل بالمتوسط الى 4 شيقل/1كغم، كما وصل سعر اسطوانة الغاز الى 64 شيقل/12كغم.



انخفاض أسعار الفواكه الطازجة والخضروات الطازجة في القدس J1



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1 انخفاضاً مقداره 0.23% خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين أول 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.83%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.63%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.53%، وأسعار الأرز بمقدار 1.01%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 21.60%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.39%.



انخفض سعر كل من الموز ليصل بالمتوسط الى 4 شيقل/1كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل الى 7 شيقل/1كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل الى 5 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل بالمتوسط الى 25 شيقل/2كغم، وسعر الدجاج ليصل الى 19 شيقل/1كغم، وسعر اسطوانة الغاز الى 123 شيقل/12كغم.