بعد أقل من شهر على وفاة أخيه.. وفاة محمد شقيق وليد المعلم

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رام الله - دنيا الوطن

توفى المدير العام السابق للشركة السورية الألمانية للاتصالات محمد محي الدين المعلم، وهو شقيق وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم.



ونعت أسرة المعلم في سوريا والمهجر، فقيدها الذي توفى فجر الجمعة الماضي.



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فقد شغل المعلم، موقع المدير العام للشركة السورية الألمانية للاتصالات التي تأسست عام 2003، وبدأت شراكة مع "السورية للاتصالات" (حكومية) التي كانت تملك 25% من رأسمال الشركة.



يذكر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، وليد المعلم توفي في دمشق في 16 الشهر الماضي.