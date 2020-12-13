شؤون فلسطينية

عودة الحياة لطبيعتها بقطاع غزة بعد يومين من الإغلاق

عودة الحياة لطبيعتها بقطاع غزة بعد يومين من الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
عادت الحياة إلى طبيعتها في محافظات قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بعد يومين من الإغلاق الشامل وحظر التجول، ضمن الإجراءات الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

ووفق وكالة (الرأي) فقد سُمح للمخابز بالعمل بدءاً من الساعة 10 مساء أمس، للتجهيز لتقديم الخدمة للمواطنين، صباح اليوم، وكذلك السماح للمزارعين، والصيادين بممارسة أعمالهم عند الساعة 3 فجراً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إن نسبة التزام المواطنين بحظر التجول يومي الجمعة والسبت، تكاد تكون كاملة، عدا بعض المخالفات البسيطة جداً.

وأشار البزم إلى أن ما تحقق هو محطة ناجحة يُبنى عليها، آملاً المحافظة على ذلك عبر الالتزام بالكمامة، وتفادي الازدحام والتجمع، مؤكداً أن هناك حالة عالية من الانضباط من قبل المواطنين بالإجراءات المتخذة.

وأوضح، أن جهوداً كبيرة بُذلت للتحضير والتهيئة خلال الأيام الماضية، وصولاً إلى هذه الحالة من الانضباط والالتزام.

وشدد على أن هذه الحالة، تدل على الوعي الكبير لدى المواطنين، وتقدير الأزمة التي نعيشها، مشيراً إلى أن ذلك سيعود إيجاباً على صعيد مواجهة الأزمة.

وحول أسباب نسبة الالتزام العالية، أوضح البزم، أن شعور المواطنين بالمسؤولية، وخطورة الأزمة، هو السبب الأهم في الالتزام، ومن ثم التهيئة والتحضير المسبق للمواطنين، وإعطاءهم فرصة للتزود باحتياجاتهم.

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