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ضاحي خلفان: إسرائيل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أرض العرب.. وحماس خُلقت لتُفشل فتح

ضاحي خلفان: إسرائيل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أرض العرب.. وحماس خُلقت لتُفشل فتح
ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الأسبق: إن إسرائيل، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أرض العرب ، مدعياً أن حركة حماس، هي المنظمة التي خلقت؛ لتعطي المصداقية للغرب في أن الفلسطينيين لا يريدون السلام.

وذكر خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع (تويتر) أن "إسرائيل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أرض العرب.. كل الديانات فيها، لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات، وإسرائيل الرئيس يهودي، وفيها بقية الديانات.. الخ.. شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك، لكن نحن في حالة جوار".

وأضاف: "حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في أن الفلسطينيين لا يريدون السلام، جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية إلى حل الدولتين في العمق، خلقت حماس لتفشل فتح، ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية".

ودعا خلفان إلى ضرورة السماح بتملك الإسرائيليين في الدول العربية، وكذلك تملك العرب في إسرائيل، متوقعاً أن تكون الأخيرة، بعد 50 عاماً ذات أغلبية عربية.

وقال: "من الأمور التي أراها ضرورية، أن يكون دخول الإسرائيليين إلى الدول العربية بدون تأشيرة، ودخول العرب إلى إسرائيل بدون تأشيرة.. والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى".

وزعم ضاحي خلفان، أن "إسرائيل حقاً تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيين"، مضيفاً "الزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي".

وتابع: "أمن دولة إسرائيل حق ووجودها حق.. وأمن دولة فلسطين حق وجودها حق".

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