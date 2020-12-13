دولي

جدعون ساعر: إقامة دولة فلسطينية خطر على إسرائيل.. ولن أنضم إلى حكومة يرأسها نتنياهو

جدعون ساعر: إقامة دولة فلسطينية خطر على إسرائيل.. ولن أنضم إلى حكومة يرأسها نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي المنشق عن حزب (ليكود)، جدعون ساعر، أنه لن ينضمّ إلى حكومة، يرأسها بنيامين نتنياهو، وأن "إقامة دولة فلسطينية خطر على إسرائيل".

وقال ساعر، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف): "أنوي الفوز في الانتخابات، وتشكيل الحكومة المقبلة، مغادرتي لحزب (ليكود) هي تعبير عن عدم ثقة بنتنياهو، وبما يفعله للدولة و(ليكود).. لا احتمال أنني فعلت كل هذا من أجل تمديد ولايته".

كما عبّر ساعر عن تأييده لضمّ مناطق واسعة من الضفّة الغربية إلى إسرائيل.

وحول محاكمات نتنياهو، قال ساعر: إنه لا يعتقد أنها ملفّقة.

يذكر أن ساعر انشق عن (ليكود) يوم الثلاثاء الماضي، وقدّرت استطلاعات الرأي حصوله على 15- 20 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، من المرجّح أن ترتفع إلى 22 مقعدًا إن انضمّ إليه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ورئيسة لجنة (كورونا) في (كنيست)، يفعات شاشا بيطون.

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