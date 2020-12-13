مواجهات وإصابات خلال مداهمات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت بلدة العيساوية، فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوة من حرس الحدود، اقتحمت البلدة، فيما تصدى مواطنون لهجمات المستوطنين في مدينة الخليل.



وأفاد شهود عيان، أن قوة للاحتلال، سبقتها قوة خاصة من المستعربين، اقتحمت حارة عبيد في العيساوية، حيث اندلعت مواجهات، أوقعت إصابات بالاختناق بالغاز المدمع.



وهاجم مستوطنون، الليلة الماضية، صحفي يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.



وأفاد شهود، بأن عدداً من مستوطني (رمات يشاي) و(بيت هداسا) المقامتين عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحفي في قناة فلسطين الرياضية، مهند مصطفى قفيشة (28 عاماً) في تل الرميدة، أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.



وأصيب، مساء السبت، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة، اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (19 عاماً)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.