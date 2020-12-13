دولي

الجيش البريطاني في حالة تأهب لهذا السبب

الجيش البريطاني في حالة تأهب لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن جاهزية 14 ألف عسكري ضمن قواتها؛ للانتشار والمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد (بريكست)، فيما لو لم يتم التوصل لاتفاق مع أوروبا.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإن مروحيات للجيش، جاهزة أيضاً لأن تُستخدم في مراقبة السواحل.

وبحسب صحيفة (الصن) فقد جاء الإعلان عشية الاستحقاق للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد (بريكست)، وباتت البحرية الملكية، مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية، حيث يمكن أن يحصل توتر في حال فشلت المفاوضات.

والتقى المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، أمس السبت، بنظيره البريطاني، ديفيد فروست، في بروكسل، لعقد مناقشات أخيرة قبل القرار المتوقع الإعلان عنه، الأحد، بشأن مصير مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحادثات لا تزال جارية بين الفريقين، مساء السبت، ومن المحتمل، أن تستمر حتى الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مسارها.

وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا، التي خرجت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير لكن لا تزال تحترم القواعد الأوروبية للفترة الانتقالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتباراً بحلول اليوم الأول من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتم وضع أربع سفن بطول 80 متراً في جهوزية؛ لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن السفن في وضع الاستعداد، موضحة أنها "قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزاً لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية"، بحسب ناطق باسم الوزارة.

أخبار ذات صلة

ترامب يعرض 700 مليون دولار على متضرري 11 سبتمبر

ترامب يعرض 700 مليون دولار على متضرري 11 سبتمبر

وزير إسرائيلي: تطبيع المغرب لن يكون الأخير.. ودولتان ستطبعان قبل رحيل ترامب

وزير إسرائيلي: تطبيع المغرب لن يكون الأخير.. ودولتان ستطبعان قبل رحيل ترامب

جدعون ساعر: إقامة دولة فلسطينية خطر على إسرائيل.. ولن أنضم إلى حكومة يرأسها نتنياهو

جدعون ساعر: إقامة دولة فلسطينية خطر على إسرائيل.. ولن أنضم إلى حكومة يرأسها نتنياهو

إسرائيل: منسق مكافحة (كورونا) يدعو الجمهور لتلقي التطعيم المضاد للفيروس

إسرائيل: منسق مكافحة (كورونا) يدعو الجمهور لتلقي التطعيم المضاد للفيروس

بسبب جائحة (كورونا).. الصين تغلق مدينةً على حدود روسيا

بسبب جائحة (كورونا).. الصين تغلق مدينةً على حدود روسيا

بريطانيا: تسجيل ارتفاع في عدد وفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل ارتفاع في عدد وفيات فيروس (كورونا)

مملكة بوتان تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

مملكة بوتان تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

وكالة الغذاء والدواء الأميركية: تم منح موافقة طارئة للقاح (فايزر)

وكالة الغذاء والدواء الأميركية: تم منح موافقة طارئة للقاح (فايزر)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يصدر بياناً بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع

الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يصدر بياناً بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع

الرئيس عباس يصل الدوحة يوم الأحد للقاء أمير دولة قطر

الرئيس عباس يصل الدوحة يوم الأحد للقاء أمير دولة قطر

طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ سلفيت يُصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

محافظ سلفيت يُصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

&#34;الزراعة&#34; بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين

"الزراعة" بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين

رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

&#34;دائرة مكافحة العدوى&#34; بغزة: بعض المصابين يُخفي إصابته قبل أن يصل المشفى متأخراً

"دائرة مكافحة العدوى" بغزة: بعض المصابين يُخفي إصابته قبل أن يصل المشفى متأخراً

خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل

خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

بعد أقل من شهر على وفاة أخيه.. وفاة محمد شقيق وليد المعلم

بعد أقل من شهر على وفاة أخيه.. وفاة محمد شقيق وليد المعلم

الإمارات: 1154 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 1154 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الخارجية الجزائرية تُصدر بياناً بشأن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء

الخارجية الجزائرية تُصدر بياناً بشأن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء