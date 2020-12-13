الجيش البريطاني في حالة تأهب لهذا السبب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن جاهزية 14 ألف عسكري ضمن قواتها؛ للانتشار والمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد (بريكست)، فيما لو لم يتم التوصل لاتفاق مع أوروبا.



ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإن مروحيات للجيش، جاهزة أيضاً لأن تُستخدم في مراقبة السواحل.



وبحسب صحيفة (الصن) فقد جاء الإعلان عشية الاستحقاق للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد (بريكست)، وباتت البحرية الملكية، مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية، حيث يمكن أن يحصل توتر في حال فشلت المفاوضات.



والتقى المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، أمس السبت، بنظيره البريطاني، ديفيد فروست، في بروكسل، لعقد مناقشات أخيرة قبل القرار المتوقع الإعلان عنه، الأحد، بشأن مصير مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وكانت المحادثات لا تزال جارية بين الفريقين، مساء السبت، ومن المحتمل، أن تستمر حتى الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مسارها.



وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فإن بريطانيا، التي خرجت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير لكن لا تزال تحترم القواعد الأوروبية للفترة الانتقالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتباراً بحلول اليوم الأول من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.



وتم وضع أربع سفن بطول 80 متراً في جهوزية؛ لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن السفن في وضع الاستعداد، موضحة أنها "قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزاً لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية"، بحسب ناطق باسم الوزارة.