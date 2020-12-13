إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عامًا

رام الله - دنيا الوطننشر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، صورة تجمعه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، التقطت قبل 42 عاماً.وقال باراك في تغريدته عبر حسابه بموقع (تويتر): إن الصورة التقطت خلال زيارة سرية للرباط قام بها قبل 42 عاماً، وكان الملك حينها شاباً صغيراً يبلغ من العمر 15 ربيعاً.وذكر باراك، أنه أحضر حينئذ هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات، وكانت صناعة إسرائيلية.وهنأ باراك، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على إعلان توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.