(نيويورك تايمز) تكشف عن "الوسيط" في تطبيع المغرب وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة أمريكية عن "حلقة الوصل" بين المغرب وإسرائيل، والتي ساهمت في عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مرة أخرى.



وقالت صحيفة (نيويورك تايمز)، الأمريكية: إن المستثمر المغربي في إسرائيل، ياريف الباز، كان له دور كبير في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، والإعلان الأمريكي عن إعادة العلاقات بينهما، الخميس الماضي.



وذكرت أنه منذ سنة 2017 عمل ياريف الباز كوسيط بين واشنطن والرباط للتفاوض حول مسألة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مقابل تطبيع المملكة المغربية علاقاتها مع إسرائيل.