شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الأسبوع

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

  وغدًا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق ،خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتحول الجو الى غائم وتنشط الرياح واجواء مغبرة فوق بعض المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

أما يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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