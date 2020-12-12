شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل الدوحة يوم الأحد للقاء أمير دولة قطر

الرئيس عباس يصل الدوحة يوم الأحد للقاء أمير دولة قطر
الرئيس عباس وأمير دولة قطر
رام الله - دنيا الوطن
يصل الرئيس محمود عباس، يوم الأحد، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث سيلتقي أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد سيستقبل بعد غد الاثنين، الرئيس عباس، الذي سيصل البلاد يوم الأحد في زيارة عمل.

وسيبحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.

أخبار ذات صلة

الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يصدر بياناً بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع

الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يصدر بياناً بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع

صحيفة تتحدث عن شرط إسرائيل لمنح لقاحات فيروس (كورونا) لقطاع غزة

صحيفة تتحدث عن شرط إسرائيل لمنح لقاحات فيروس (كورونا) لقطاع غزة

طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

&#34;الزراعة&#34; بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين

"الزراعة" بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين

رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

&#34;دائرة مكافحة العدوى&#34; بغزة: بعض المصابين يُخفي إصابته قبل أن يصل المشفى متأخراً

"دائرة مكافحة العدوى" بغزة: بعض المصابين يُخفي إصابته قبل أن يصل المشفى متأخراً

خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل

خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يصدر بياناً بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع

الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية يصدر بياناً بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع

طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

&#34;الزراعة&#34; بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين

"الزراعة" بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين

رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

&#34;الداخلية&#34; بغزة: نسبة الالتزام بانضباط المواطنين تكاد تكون كاملة ولاداعي للمبالغة بالتزود بالحاجيات

"الداخلية" بغزة: نسبة الالتزام بانضباط المواطنين تكاد تكون كاملة ولاداعي للمبالغة بالتزود بالحاجيات

الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم منزليهما في سلوان

الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم منزليهما في سلوان

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

الإمارات: 1154 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 1154 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الخارجية الجزائرية تُصدر بياناً بشأن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء

الخارجية الجزائرية تُصدر بياناً بشأن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء

الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)