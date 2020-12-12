الرئيس عباس يصل الدوحة يوم الأحد للقاء أمير دولة قطر





وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد سيستقبل بعد غد الاثنين، الرئيس عباس، الذي سيصل البلاد يوم الأحد في زيارة عمل.



وسيبحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنيصل الرئيس محمود عباس، يوم الأحد، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث سيلتقي أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني.