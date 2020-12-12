صحيفة تتحدث عن شرط إسرائيل لمنح لقاحات فيروس (كورونا) لقطاع غزة

وأضافت: أنه ليست هذه هي المرة الأولى، التي تحاول فيها إسرائيل، ربط المساعدات لغزة وملف (كورونا)، في قضية تبادل الأسرى.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها، قولها: بأن تل أبيب مستعدة لمساعدة قطاع غزة، بشكل جوهري في قضية أزمة (كورونا).واستدركت الصحيفة: "لكن قبل ذلك، يجب أن يكون هناك حل لقضية الأسرى والمفقودين"، مشيرة إلى أن المساعدات، ستشمل توفير لقاحات (كورونا) لقطاع غزة.وتابعت الصحيفة، فإنه إن لن يكون هناك تطور في ملف المشاريع الكبيرة جدًا، "طالما أن قضية الأسرى والمفقودين، لم تُحذف من جدول الأعمال".