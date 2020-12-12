طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



كما أعلنت المحافظة، تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس.والإصابات موزعة، في طوباس، بواقع 19 إصابة، و"طمون" ثماني إصابات، و"تياسر"، إصابة واحدة.