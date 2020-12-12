طوباس: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس.
والإصابات موزعة، في طوباس، بواقع 19 إصابة، و"طمون" ثماني إصابات، و"تياسر"، إصابة واحدة.
كما أعلنت المحافظة، تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس.
والإصابات موزعة، في طوباس، بواقع 19 إصابة، و"طمون" ثماني إصابات، و"تياسر"، إصابة واحدة.
كما أعلنت المحافظة، تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.
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