محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، قراراً بشأن مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية، في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا تمديد تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية 14 يوماً، وذلك التزاماً بإجراءات البروتوكول الصحي.
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، قراراً بشأن مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية، في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا تمديد تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية 14 يوماً، وذلك التزاماً بإجراءات البروتوكول الصحي.
التعليقات