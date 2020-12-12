محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، قراراً بشأن مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية، في المحافظة.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا تمديد تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية 14 يوماً، وذلك التزاماً بإجراءات البروتوكول الصحي.