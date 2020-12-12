"الزراعة" بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الزراعة، بعزة، مساء اليوم السبت، تنويهاً بشأن المزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين.
أصدرت وزارة الزراعة، بعزة، مساء اليوم السبت، تنويهاً بشأن المزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين.
وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الإخوة المزارعين والتجار ومربي وموزعي الدجاج الحي، بإمكانهم الخروج لممارسة أعمالهم الاعتيادية، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.
وأضافت: "أما الإخوة الصيادين، فيمكنهم ممارسة عملية الصيد فجر غد الأحد، الساعة الثالثه صباحاً".
وأضافت: "أما الإخوة الصيادين، فيمكنهم ممارسة عملية الصيد فجر غد الأحد، الساعة الثالثه صباحاً".
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