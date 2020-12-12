"الزراعة" بعزة تصدر تنويهاً للمزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين





وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الإخوة المزارعين والتجار ومربي وموزعي الدجاج الحي، بإمكانهم الخروج لممارسة أعمالهم الاعتيادية، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.



وأضافت: "أما الإخوة الصيادين، فيمكنهم ممارسة عملية الصيد فجر غد الأحد، الساعة الثالثه صباحاً".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الزراعة، بعزة، مساء اليوم السبت، تنويهاً بشأن المزارعين والتجار ومربي الدواجن والصيادين.