رئيس لجنة الطوارئ برفح: هناك التزام كبير من قبل الأهالي خلال يومي الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس لجنة الطوارئ، بمحافظة رفح، د.خالد أبو ندى: إن الوضع والمشهد في مدينة رفح، يُعبر عن التزام كبير من قبل الأهالي، وهذا ما بدا واضحاً من خلال متابعة مستمرة خلال يومي الإغلاق.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن الحاجز الحصين الذين يشكل حجر عثرة أمام تفشي الوباء، هو وعي المواطن، والتعاون مع الجهات الحكومية.



وشدد أبو ندى على أن الإغلاق الكامل؛ هو عامل ثانوي للحد من تفشي الوباء، فالعنصر الأساسي خلال هذه المرحلة، هو وعي المواطن، مشيراً إلى أن جزءاً من المشهد كان مزعجاً، من خلال اختلاط المواطنين في الأسواق، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قبل قرار الإغلاق.



وقال: إن الالتزام مسؤولية أخلاقية على المستوى الفردي والجمعي، والمطلوب التحلي بروح المسؤولية، وكل شخص يقع على عاتقه دور تجاه المجتمع.



وتابع رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة رفح: "نحن بلجنة الطوارئ، أخذنا عدداً من الإجراءات الوقائية في الأسواق، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وكذلك متابعة لعمل السائقين والمحال التجارية".



وقال: إن من عمل لجنة الطوارئ، تقديم المعونات للمحجورين في مدينة رفح، والبالغ عددهم (500) حالة، ولدينا خط اتصال ساخن مع وزارة الصحة؛ لتزويدهم بالإرشادات الصحية، وكذلك الدعاة، في سبيل تقديم النصح والدعم النفسي لهم.