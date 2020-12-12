إسرائيل: منسق مكافحة (كورونا) يدعو الجمهور لتلقي التطعيم المضاد للفيروس





جاءت دعوته خلال زيارة قام بها اليوم الى قرية "دالية الكرمل" بمعية منسق (كورونا) للمجتمع العربي، أيمن سيف، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتطرق آىش الى وضع المراضة في "دالية الكرمل" التي فرض علىيها الاغلاق الصحي حيث اثنى على المساعي التي يبذلها المجلس المحلي والسكان من اجل احتواء العدوى.

رام الله - دنيا الوطندعا منسق مكافحة (كورونا) في إسرائيل، نحمان آش الجمهور، إلى تلقي التطعيم المضاد لفيروس (كورونا) عندما يتسنى ذلك.