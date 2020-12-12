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الإمارات: 1154 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 1154 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، 1154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات، منذ بدء تفشي الجائحة، في آذار/مارس، الماضي، إلى 183755، وفق ما نقلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وسجلت الوزارة حالتي وفاة لمصابين بـ (كوفيد 19)، منذ أمس الجمعة، إضافة إلى تسجيل 613 حالة تعافٍ من المرض.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في الإمارات 609، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 163084.

والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، كما أنها تأتي في المركز 44 على قائمة الإصابات بالفيروس لجميع دول العالم.

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