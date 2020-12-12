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لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد.  

يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة في البلاد، اليوم السبت، تسجيل 1540 إصابة جديدة بالفيروس، وثماني حالات وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد وصل إلى 145245 حالة، في وقت ارتفع عدد وفيات الوباء إلى 1190.



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