لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد وصل إلى 145245 حالة، في وقت ارتفع عدد وفيات الوباء إلى 1190.









يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة في البلاد، اليوم السبت، تسجيل 1540 إصابة جديدة بالفيروس، وثماني حالات وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.