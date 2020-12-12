الرئيس عباس يستجيب لمناشدة مواطن بتوفير العلاج اللازم له

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استجاب الرئيس محمود عباس، لمناشدة المواطن محمد أحمد العرامين من بلدة سعير شمال الخليل، وأوعز لوزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له.



ويعاني المواطن العرامين، من بتر في يديه الاثنتين نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية، وبحاجة ماسة لتدخل طبي لإنقاذ قدمه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).