شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: نسبة الالتزام لانضباط المواطنين تكاد تكون كاملة ولا داعي للمبالغة بالتزود بالحاجيات

"الداخلية" بغزة: نسبة الالتزام لانضباط المواطنين تكاد تكون كاملة ولا داعي للمبالغة بالتزود بالحاجيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم، اليوم السبت: إن هناك حالة انضباط عالٍ والتزاماً كبيراً من قبل المواطنين، خلال يومي الإغلاق، في القطاع.

وأضاف في تصريحات عبر قناة (الأقصى): أن نسبة الالتزام تكاد تكون كاملة لانضباط المواطنين والتزامهم والمخالفين بسيط جداً.

وتابع البزم: نوجه الشكر لشعبنا في قطاع غزة على الالتزام العالي وهو ثمرة جهود كبيرة بذلت على مدار الأسبوع الماضي من أجل الوصول إلى هذه الحالة.

وأكد الناطق باسم الداخلية بغزة، بأن هناك عدة أسباب ساهمت في الانضباط العالي بالإغلاق، أبرزها شعور المواطن بخطورة المرحلة، والتهيئة المسبقة للمواطنين وإعطائهم فرصة للتزود باحتياجاتهم.

وشدد على أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعاملت مع عدد من المخالفين الذي خالفوا قرار فرض حظر التجوال.

وتابع البزم: عند السادسة والنصف صباح غد سيتم إخلاء سبيلهم مع التعهد بعدم تكرار ذلك، وسيتم تحويلهم إلى المحكمة حال كرروا خرق التجوال.

وقال: إن هناك بعض القطاعات مهم عملها لتستقيم الحياة غداً، كالمخابز التي سيسمح بعملها بدءاً من الساعة 10 مساء اليوم للتجهيز لتقديم الخدمة للمواطنين صباح الغد، وكذلك المزارعين، والصيادين سيسمح لهم بالتحرك عند الساعة 3 فجر الأحد.

وشدد على أن لدى الوزارة، خططاً للتعامل مع الميدان، وهناك العديد من السيناريوهات في انتشار الأجهزة الأمنية وفصل المحافظات وتقسيمها لمربعات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة: إن حظر التجوال، ينتهي صباح الغد وسيتم العودة للحظر عند السادسة والنصف مساء، ثم يتكرر حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأعرب البزم عن أمله من المواطنين عدم الاكتظاظ غداً والمحافظة على ما تم إنجازه في اليومين الماضيين.

وقال: كان لدينا استنفار بنسبة 50% في وزارة الداخلية لتنفيذ الإغلاق يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 9000 شرطي وعنصر أمن، ولمسنا تفهماً وتعاوناً كبيراً من المواطنين عبر الالتزام من تلقاء أنفسهم.

وتابع البزم: كنا واضحين أن الإغلاق سيكون ليومين فقط، ونأمل ألا يتكرر ما حدث يوم الخميس الماضي من اكتظاظ، ولا داعي للمبالغة في الاستعداد والتزود بالحاجيات، وتأخير ذلك حتى الساعات الأخيرة.

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