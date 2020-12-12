"الخارجية": وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية، إلى 327 حالة، و8425 إصابة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأشارت إلى أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للإعلامي عمر خرشم (53 عاما)، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 11، فيما سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 9.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 170 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من لويزيانا، وكاليفورنيا، ونيوجرسي، وميتشيغن، وواشنطن، ونيويورك، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5498 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا حول العالم.