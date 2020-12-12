دولي

بريطانيا: تسجيل ارتفاع في عدد وفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل ارتفاع في عدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم السبت، ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 21502 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، في انخفاض طفيف عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 21672 إصابة.

وذكرت بأنه تم تسجيل 519 حالة وفاة جديدة بسبب (كوفيد-19)، اليوم السبت، بارتفاع عن اليوم السابق حيث سجل 424 وفاة.

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