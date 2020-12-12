قادمة من إسرائيل.. ضبط 15 ألف صوص حبش لاحم في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء اليوم السبت، وبالتعاون مع مديرية الزراعة في محافظة الخليل، 15 ألف صوص حبش لاحم قادمة من أراضي عام 48.



وأوضح أن ذلك جاء بناء على قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد أي نوع من أنواع الطيور من إسرائيل، وتم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.