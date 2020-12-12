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دولي

مملكة بوتان تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

مملكة بوتان تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
أحد الأماكن الجميلة في مملكة بوتان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن مملكة بوتان الواقعة بين الهند والصين تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة بأن حفلاً للتوقيع على الإعلان أقيم في السفارة الإسرائيلية في الهند.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع بوتان، وقال إنها تشكل ثمرة أخرى لاتفاقيات السلام.

وتابع: نجري اتصالات مع دول أخرى تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية معنا.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتفاق بين المغرب وإسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الجانبين.

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