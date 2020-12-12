عاجل

  • جو بايدن عبر تويتر: الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى اتفاق باريس بشأن المناخ بعد 39 يوماً

  • "الزراعة" بغزة: فتح البحر أمام الصيادين لممارسة عملية الصيد غداً الأحد الساعة الثالثه صباحاً

شؤون فلسطينية

"العدل": باليوم العالمي لحقوق الإنسان الاحتلال ينتهك أبسط حقوق شعبنا

"العدل": باليوم العالمي لحقوق الإنسان الاحتلال ينتهك أبسط حقوق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أحيت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع برنامج "سواسية" المشترك، اليوم العالمي لحقوق الإنسان في احتفالية عبر تقنية الاتصال عن بعد (zoom)، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة، "نلتقي اليوم في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يستذكر العالم الظلم عازما على الانتصار لحقوق الإنسان، ونحتفل بالذكرى السنوية للإعلان العالمي مؤكدين القيمة القانونية لهذه الوثيقة العامة التي انبثقت منها كافة مواثيق الشرعة الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف أنه يسجل لدولة فلسطين انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإلى البروتوكولات الاختيارية ومنها البرتوكول الثاني الاختياري للعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية الخاص بعقوبة الاعدام، وبرتوكول حقوق الطفل، والبروتوكول الخاص باتفاقية سيداو، وبروتوكول مناهضة التعذيب، ونؤكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية وبقناعة وطنية، وبمواءمة كافة التشريعات الوطنية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات.

وتابع: "ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونلتزم به، نذكر العالم أجمع بانه يوميا تنتهك بنوده من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، والانتهاكات جسيمة بحق شعبنا الفلسطيني، أبزرها حقه في تقرير المصير والذي أكدت عليه كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".

وطالب الشلالدة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالانتقال للبحث عن آليات قضائية وقانونية لمساءلة أي دولة تنتهك حقوق الإنسان، وأن يكون هناك موقف لتفعيل وتشديد المساءلة القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وهنأ وزير العدل، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مدير مركز الميزان عصام يونس حصوله على الجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، في دورتها للعام 2020، مؤكدا انها جائزة تؤكد التزام دولة فلسطين بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدوره، قال ممثل وزير التربية والتعليم ثروت زيد، إن وثيقة حقوق الانسان ووثيقة الاعلان العالمي والقوانين الفلسطينية من القانون الأساسي وقانون التعليم ووثيقة إعلان الاستقلال هي مرجعيات لنا لعملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان بالتعليم، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم ان تتضمن مفاهيم حقوق الانسان في اكثر من اتجاه.

وأشار الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تحاول دائما أن تشيطن المناهج الفلسطينية وتدعي بهتانا أنها تميل إلى الكراهية والعنف ونحن نتعرض لهجمة كبيرة بالخصوص، مشددا على أن المناهج ووفق الخطة الاستراتيجية للتعليم تعتمد على مفاهيم حقوقية وتبني أسس حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، أن تبني مفاهيم حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في الجهود لتأمين عالم أفضل للأجيال المقبلة.

بدوره، قال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينيان: "نحتقل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، لكن وضع حقوق الانسان في فلسطين حرج وخاص، ويجب التركيز في المستقبل على قطاع الشباب في فلسطين، فهم من يشاهدون الانتهاكات فهم من يقفون على حواجز التفتيش، وتدمر منازلهم والبنات من يتزوجون في سن مبكرة، مشيرا الى الاختبار حول حقوق الإنسان الذي يقوم به مكتب الامم المتحدة وإمكانية المشاركة فيه لاختيار المعلومات حول حقوق الإنسان.

وناقش المشاركون باللقاء، من وزارة الخارجية ومؤسسات حقوقية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن سبل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وتطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي وان يتمتع أطفالنا وشعبنا بحقوقه المشروعة.

يشار إلى أن برامج "سواسية" بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والعدل، عملت على إنتاج فيديوهات حقوقية وتوعوية خاصة بحقوق الإنسان تنشر عبر قنوات تعليمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل للطلاب وجميع افراد الشعب الفلسطيني.



أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

&#34;الزراعة&#34; بغزة: فتح البحر أمام الصيادين فجر غدٍ الأحد

"الزراعة" بغزة: فتح البحر أمام الصيادين فجر غدٍ الأحد

الكيلة: تحويل المستشفى الوطني في نابلس بالكامل لاستقبال مرضى (كورونا)

الكيلة: تحويل المستشفى الوطني في نابلس بالكامل لاستقبال مرضى (كورونا)

قلقيلية: إغلاق 35 محلاً تجارياً وتحرير 31 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

قلقيلية: إغلاق 35 محلاً تجارياً وتحرير 31 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

شاهد: عوض وأبو نعيم يستقبلان الاتصالات الطارئة للمواطنين

شاهد: عوض وأبو نعيم يستقبلان الاتصالات الطارئة للمواطنين

الخليل: مستوطنون يهاجمون صحفياً يقطن بحي تل الرميدة ويعتدون عليه بالضرب

الخليل: مستوطنون يهاجمون صحفياً يقطن بحي تل الرميدة ويعتدون عليه بالضرب

&#34;الشرطة&#34; بغزة: أبناء شعبنا ضربوا أروع آيات الالتزام في الإجراءات الوقائية

"الشرطة" بغزة: أبناء شعبنا ضربوا أروع آيات الالتزام في الإجراءات الوقائية

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

قلقيلية: إغلاق 35 محلاً تجارياً وتحرير 31 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

قلقيلية: إغلاق 35 محلاً تجارياً وتحرير 31 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

&#34;العدل&#34;: باليوم العالمي لحقوق الإنسان الاحتلال ينتهك أبسط حقوق شعبنا

"العدل": باليوم العالمي لحقوق الإنسان الاحتلال ينتهك أبسط حقوق شعبنا

الخليل: مستوطنون يهاجمون صحفياً يقطن بحي تل الرميدة ويعتدون عليه بالضرب

الخليل: مستوطنون يهاجمون صحفياً يقطن بحي تل الرميدة ويعتدون عليه بالضرب

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قوات الاحتلال تعتلي سطح منزل في كفر قدوم وتحتجز أصحابه

قوات الاحتلال تعتلي سطح منزل في كفر قدوم وتحتجز أصحابه

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)

مكالمة مُسربة للرئيس التونسي الراحل بن علي.. ماذا قال لمحاميه؟

مكالمة مُسربة للرئيس التونسي الراحل بن علي.. ماذا قال لمحاميه؟

حزب لبناني يُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

حزب لبناني يُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

وزير خارجية المغرب: أربع نقاط سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع

وزير خارجية المغرب: أربع نقاط سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع