شاهد: عوض وأبو نعيم يستقبلان الاتصالات الطارئة للمواطنين

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم السبت ، صوراً، تظهر رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، وهما يستقبلان الاتصالات الطارئة للمواطنين عبر الرقم الوطني 109 بمقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية.





يأتي ذلك في إطار جولة لتفقد أداء الأجهزة الشرطية والأمنية في خدمة المواطنين، خلال حظر التجوال في يومه الثاني.











رام الله - دنيا الوطن