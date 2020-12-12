الخليل: مستوطنون يهاجمون صحفياً يقطن بحي تل الرميدة ويعتدون عليه بالضرب

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، صحفياً يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل واعتدوا عليه بالضرب.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عدداً من مستوطني (رمات يشاي) و(بيت هداسا) المقامتين عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحفي في قناة فلسطين الرياضية مهند مصطفى قفيشة (28 عاما)، في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.



وأضافت: أن الصحفي قفيشة حاول التصدي للمستوطنين الذين كانوا بحماية جيش الاحتلال.