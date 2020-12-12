"الشرطة" بغزة: أبناء شعبنا ضربوا أروع آيات الالتزام في الإجراءات الوقائية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير العمليات والاتصالات في الشرطة، بغزة، العميد على النادي، إنه يتم إيقاف المخالفين حسب الأصول وعبر النيابة وبشكل قانوني.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه يجري توقيف المخالفين، بمراكز الشرطة والتوقيف، بدافع حماية أبناء شعبنا من بعض المستهترين.



وقال النادي: إن أبناء شعبنا ضربوا أروع آيات الالتزام في الإجراءات الوقائية، و"نسأل الله أن يتكلل ذلك برفع الوباء عن أبناء شعبنا".



وشدد مدير العمليات والإتصالات في الشرطة، بغزة، على أنه منذ أول أمس وأفراد الشرطة منتشرون في الطرقات والمفترقات، في سبيل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، والمطلوب من الأهالي تقدير هذا الجهد ومساعدتهم.



وتابع النادي: "فيما يخص قرار الإغلاق الشامل، يتم اتخاذه من قبل منظومة كاملة ووفق دراسة حكومية وحسب متطلبات المرحلة المرتبطة بسلسلة تفشي وباء (كورونا)".



وأكد النادي للمواطنين، أن الوباء لم ينته بعد إغلاق اليومين، والمطلوب الالتزام بالإجراءات الكاملة عند خروجهم يوم غد لممارسة أعمالهم مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.