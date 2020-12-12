الشرطة تقبض على 50 مطلوباً للعدالة وتضبط 11 مركبة غير قانونية بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة القبض على 50 مطلوباً للعدالة، وضبطت 11 مركبة غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني بضبط ثلاث مركبات وثماني دراجات غير قانونية في محافظة جنين.



كما وتمكنت الشرطة من القبض على 50 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 99 مذكرة قضائية في محافظة جنين.