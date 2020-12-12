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الخارجية الجزائرية تصدر بياناً بشأن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء

الخارجية الجزائرية تصدر بياناً بشأن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء، ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان للوزارة رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأفادت الخارجية بأن موقف الجزائر يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، مجددة دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي.

وأوضحت أن حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

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