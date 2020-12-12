الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل، 49 حالة وفاة و1816 إصابة جديدة بالفيروس، في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم أمس الجمعة.



وقالت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 257,275 حالات، أما الوفيات فبلغت 3335 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 112 حالة، فيما غادرت 83 حالة المستشفيات بعد شفائها.



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 213,344 حالة.



رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم السبت، ارتفاعاً في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).