معروف يكشف حقيقة تمديد الإغلاق بالقطاع ويعلق على اكتظاظ المواطنين يوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إنه تم التعامل مع عدد محدود جداً من المخالفات على صعيد الأفراد والمنشآت والمرافق، خلال يومي الإغلاق في القطاع.



وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: أن الحالة الإيجابية من تعاون المواطنين خلال فترة الإغلاق، والالتزام الكامل ستكون عاملاً إيجابياً في وقف العدوى.



وأكد معروف أنه لا صحة لشائعة تمديد الإغلاق والشائعات تسبب حالة من البلبلة وتسبب عدم استقرار في المجتمع.



وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: أنه عندما تم الإعلان عن حظر التجول لمدة يومين تم الإعلان بشكل مسبق عبر المنصات الحكومية، مشيراً إلى أنه "يجب ألا يلتفت المواطن لأي معلومة غير صادرة عن الجهات الرسمية".



وأردف معروف أنه إذا حصل أي تغير سلبي على المؤشرات الوبائية، بحيث يهدد قدرة المنظومة الصحية على أداء واجبها، سيتم فورا إعادة النظر في الإجراءات وعندها سنذهب إلى إجراءات أكثر تشدداً.



وشدد على أن الإجراءات الحكومية مثل الإغلاق خلال الفترة المسائية وإغلاق المساجد والمدراس ما عدا الثانوية وغيرها، من الإجراءات تهدف إلى وقف التجمعات داخل المجتمع من أجل منع انتشار الفيروس، وآثارها الإيجابية ليست فورية ولكن ستظهر في الايام القادمة.



وتابع أن هناك حالة ناظمة لتطبيق إجراءات السلامة والوقاية وهناك إجراءات قانونية بحق المخالفين.



واستدرك: لكن فيما يخص أيام حظر التجوال هناك حالات محدودة من المخالفين لقرار حظر التجوال وسيتم إعادة النظر في العقوبات التي تم الإعلان عنها للمخالفين لقرار حظر التجوال خلال يومي الجمعة والسبت، تقديرا لحالة الالتزام الكبيرة.



وأكد معروف أن الإجراءات الحكومية الحالية إجراءات علاجية ووقائية معا حتى نهاية الشهر الحالي وهذه الإجراءات كافية حاليا لتؤدي إلي تثبيط تفشي العدوى في القطاع وتخفيف سلسلة انتشاره.



وشدد على أن هناك تقييماً مستمراً لكافة النواحي على صعيد تجربة حظر التجوال ومنحنا المواطنين فترة كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم قبل فرض حظر التجوال.



وأكد أن ما حصل يوم الخميس من اكتظاظ للمواطنين يأتي في اطار أن تجربة حظر التجوال لمدة يومين وهي تجربة مستحدثة على مواطنينا.



وأضاف: أن الجهات الحكومية تعمل لعدم تكرار ذلك خلال المرحلة المقبلة، ونسعى جاهدين للحد من هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على الحالة الوبائية في القطاع.