عاجل

  • بريطانيا: تسجيل 21502 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و519 وفاة

شؤون فلسطينية

معروف يكشف حقيقة تمديد الإغلاق بالقطاع ويعلق على اكتظاظ المواطنين يوم الخميس

معروف يكشف حقيقة تمديد الإغلاق بالقطاع ويعلق على اكتظاظ المواطنين يوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إنه تم التعامل مع عدد محدود جداً من المخالفات على صعيد الأفراد والمنشآت والمرافق، خلال يومي الإغلاق في القطاع.

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: أن الحالة الإيجابية من تعاون المواطنين خلال فترة الإغلاق، والالتزام الكامل ستكون عاملاً إيجابياً في وقف العدوى.

وأكد معروف أنه لا صحة لشائعة تمديد الإغلاق والشائعات تسبب حالة من البلبلة وتسبب عدم استقرار في المجتمع.

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: أنه عندما تم الإعلان عن حظر التجول لمدة يومين تم الإعلان بشكل مسبق عبر المنصات الحكومية، مشيراً إلى أنه "يجب ألا يلتفت المواطن لأي معلومة غير صادرة عن الجهات الرسمية".

وأردف معروف أنه إذا حصل أي تغير سلبي على المؤشرات الوبائية، بحيث يهدد قدرة المنظومة الصحية على أداء واجبها، سيتم فورا إعادة النظر في الإجراءات وعندها سنذهب إلى إجراءات أكثر تشدداً.

وشدد على أن الإجراءات الحكومية مثل الإغلاق خلال الفترة المسائية وإغلاق المساجد والمدراس ما عدا الثانوية وغيرها، من الإجراءات تهدف إلى وقف التجمعات داخل المجتمع من أجل منع انتشار الفيروس، وآثارها الإيجابية ليست فورية ولكن ستظهر في الايام القادمة.

وتابع أن هناك حالة ناظمة لتطبيق إجراءات السلامة والوقاية وهناك إجراءات قانونية بحق المخالفين.

واستدرك: لكن فيما يخص أيام حظر التجوال هناك حالات محدودة من المخالفين لقرار حظر التجوال وسيتم إعادة النظر في العقوبات التي تم الإعلان عنها للمخالفين لقرار حظر التجوال خلال يومي الجمعة والسبت، تقديرا لحالة الالتزام الكبيرة.

وأكد معروف أن الإجراءات الحكومية الحالية إجراءات علاجية ووقائية معا حتى نهاية الشهر الحالي وهذه الإجراءات كافية حاليا لتؤدي إلي تثبيط تفشي العدوى في القطاع وتخفيف سلسلة انتشاره.

وشدد على أن هناك تقييماً مستمراً لكافة النواحي على صعيد تجربة حظر التجوال ومنحنا المواطنين فترة كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم قبل فرض حظر التجوال.

وأكد أن ما حصل يوم الخميس من اكتظاظ للمواطنين يأتي في اطار أن تجربة حظر التجوال لمدة يومين وهي تجربة مستحدثة على مواطنينا.

وأضاف: أن الجهات الحكومية تعمل لعدم تكرار ذلك خلال المرحلة المقبلة، ونسعى جاهدين للحد من هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على الحالة الوبائية في القطاع.

أخبار ذات صلة

&#34;الشرطة&#34; بغزة: أبناء شعبنا ضربوا أروع آيات الالتزام في الإجراءات الوقائية

"الشرطة" بغزة: أبناء شعبنا ضربوا أروع آيات الالتزام في الإجراءات الوقائية

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

اشتية: الإغلاق ليس إجراءً عقابياً والحكومة هي الخاسر الأكبر

اشتية: الإغلاق ليس إجراءً عقابياً والحكومة هي الخاسر الأكبر

قوات الاحتلال تعتلي سطح منزل في كفر قدوم وتحتجز أصحابه

قوات الاحتلال تعتلي سطح منزل في كفر قدوم وتحتجز أصحابه

&#34;الطاقة&#34; بغزة تحدد موعد إصدار القرار الخاص بالتسعيرة النهائية لكهرباء المولدات

"الطاقة" بغزة تحدد موعد إصدار القرار الخاص بالتسعيرة النهائية لكهرباء المولدات

&#34;الصحة&#34; بغزة: انعكاسات الإغلاق الشامل ليومين ستظهر خلال الأيام القادمة

"الصحة" بغزة: انعكاسات الإغلاق الشامل ليومين ستظهر خلال الأيام القادمة

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلاً تجارياً

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قوات الاحتلال تعتلي سطح منزل في كفر قدوم وتحتجز أصحابه

قوات الاحتلال تعتلي سطح منزل في كفر قدوم وتحتجز أصحابه

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

أبو الغيط: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على رأس التحديات

أبو الغيط: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على رأس التحديات

فلسطين تسجل 33 حالة وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 33 حالة وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ارتفاع في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)

حزب لبناني يُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

حزب لبناني يُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

انفجار داخل مطار بغداد الدولي