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"الطاقة" بغزة تحدد موعد إصدار القرار الخاص بالتسعيرة النهائية لكهرباء المولدات

"الطاقة" بغزة تحدد موعد إصدار القرار الخاص بالتسعيرة النهائية لكهرباء المولدات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حددت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بغزة، اليوم السبت، موعد إصدار اللجنة الميدانية المكلفة بتقييم وضع المولدات الكهربائية في القطاع، قرارها بشأن التسعيرة النهائية لكهرباء المولدات.

وأفاد مدير دائرة شؤون الطاقة في سلطة الطاقة، ياسر حسونة، أنه من المتوقع أن تُصدر اللجنة قرارها، ما بين 20 إلى 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى).

وأكد أن اللجنة الميدانية المكلفة بتقييم وضع المولدات الكهربائية في القطاع، وتحديد التسعيرة النهائية بناءً عليه، من المقرر أن تنهي عملها الثلاثاء المقبل. 

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