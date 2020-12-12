"الصحة" بغزة: انعكاسات الإغلاق الشامل ليومين ستظهر خلال الأيام القادمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، د. أشرف القدرة، أن هناك التزاماً كاملاً من المواطنين في أغلب مناطق قطاع غزة، في إطار تثبيط انتشار وباء (كورونا) والحد من التفشي.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أن مجتمعنا الفلسطيني واعي يحتاج فقط للمزيد من الإجراءات للحد من التفشي على صعيد البيت والشارع وأماكن العمل في كافة السلوكيات من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات.



وشدد القدرة على أن الإغلاق المطبق لمدة يومين لن يحمل نتائج مباشرة، ولكن انعكاساته ستظهر خلال الأيام القادمة، ونحن نحاول تشديد الإجراءات بعيداً عن الإغلاق الشامل لفترات طويلة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الإغلاق سيستمر حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهناك تقييم مستمر من قبل المؤسسات الحكومية، والمطلوب هو تضافر للجهود لإنجاز فارق كبير من حدة الانتشار.



وقال القدرة: إن وزارة الصحة أعلنت خلال ال 24 ساعة الماضية، 505 اصابة جديدة، و13 حالة وفاة، وعدد حالات التعافي الجديدة 718.



وتابع: جرى إبلاغ الجهات المعنية كافة وترتيب الأمر حول المواطنين والمرضى الذين يحتاجون التنقل وتلقي العلاج خاصة مرضى "غسيل الكلى"، ولم يسجل أي اشكالية منذ أمس بهذا الخصوص.