وكالة الغذاء والدواء الأميركية: تم منح موافقة طارئة للقاح "فايزر"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم السبت، أنه تم منح موافقة طارئة للقاح "فايزر-باينوتك"، المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، أنه "تم إجراء مراجعة دقيقة لبيانات لقاح فايزر-بايونتك".



يتبع..