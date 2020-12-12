دولي

وكالة الغذاء والدواء الأميركية: تم منح موافقة طارئة للقاح "فايزر"

وكالة الغذاء والدواء الأميركية: تم منح موافقة طارئة للقاح "فايزر"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم السبت، أنه تم منح موافقة طارئة للقاح "فايزر-باينوتك"، المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت  في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، أنه "تم إجراء مراجعة دقيقة لبيانات لقاح فايزر-بايونتك".

يتبع.. 

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