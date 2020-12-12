ترامب رداً على المحكمة العليا: "معركتنا بدأت الآن"

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، في تغريدة عبر (تويتر): إن "معركتنا بدأت الآن".



تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من رفض المحكمة العليا الأمريكية، دعوى قضائية، رفعها مدعي عام ولاية تكساس، كين باكستو، لإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن.



ووفق شبكة (رويترز)، فقد كانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تُطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.



وكان ترامب، يُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس، والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".