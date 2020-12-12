عربي

مكالمة مُسربة للرئيس التونسي الراحل بن علي.. ماذا قال لمحاميه؟

مكالمة مُسربة للرئيس التونسي الراحل بن علي.. ماذا قال لمحاميه؟
رام الله - دنيا الوطن
سلطت وسائل الإعلام التونسية، الضوء على تسجيل مسرب، قيل إنه مكالمة، جمعت الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ومحاميه منير بن صالحة.

وأكد بن علي، في التسجيل الذي نشرته قناة (العربية الحدث) أمس الجمعة، أنه "لم يلحق الضرر بأحد طيلة 23 سنة من حكمه، وأنه لم يصدر أي تعليمات بتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين".

وأكد أنه "صادق طيلة تلك الفترة على تنفيذ حكم واحد بالإعدام ضد مجرم قتل 14 طفلاً، ويُعرف بسفاح نابل"، مضيفاً أن من اتهمه بالتعذيب، كانوا قد عمدوا إلى حرق المواطنين، في إشارة إلى أحداث باب سويقة.

وأشار الرئيس التونسي الراحل، إلى أنه "لم يقتل أي مواطن خلال سنوات حكمه، بل إنه حرص على توفير الحماية السرية لبعض المعارضين"، مردفاً: "ضميري مرتاح.. اتهموني بالسرقة ثم اتضح أنهم هم السارقون".

يذكر، أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر يناهز (85 عاماً) بعد صراع مع المرض، وحكم بن علي تونس 23 عاماً، بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.

 

أخبار ذات صلة

حزب لبناني يُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

حزب لبناني يُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت

رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة

رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة

وزير خارجية المغرب: أربع نقاط سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع

وزير خارجية المغرب: أربع نقاط سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

الشرطة الفلسطينية: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

الشرطة الفلسطينية: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

الخارجية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم بتجاهلها

الخارجية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم بتجاهلها

الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

وزيرة الصحة: سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) والأولوية لهذه الفئات

وزيرة الصحة: سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) والأولوية لهذه الفئات

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)