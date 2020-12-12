شؤون فلسطينية

أبو الغيط: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على رأس التحديات

أبو الغيط: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على رأس التحديات
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية: "إن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي على رأس التحديات، ولن نصمت عن هذا إطلاقاً، رغم ما طرأ من مستجدات".

وأشار أبو الغيط في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي الثانية، من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت بمقر الجامعة، اليوم السبت، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وحضور رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، ورئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن القضية الفلسطينية، واجهت في فترة الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، مساعٍ محمومة للقضاء على حل الدولتين من دون تقديم بديل عادل وقابل للاستدامة، ولم تسح في الحقيقة إلا إلى استمرار الاحتلال بصورته البغيضة والعنصرية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب الأمين العام عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة، تحركاً جاداً على صعيد إحياء العملية التفاوضية، وصولاً إلى تسوية سلمية تُنهي الاحتلال، وتؤسس لسلام حقيقي مُستدام وشامل في المنطقة بأسرها.

وثمن الأمين العام دور البرلمان العربي، وأداءه المميز منذ إنشائه في هذا الموضوع الرئيسي للعرب، خاصة إزاء مستجدات الفترة الأخيرة، مثل رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، ورفض القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها وغيرها.

أخبار ذات صلة

فلسطين تسجل 33 حالة وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 33 حالة وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

محافظ الخليل: ما حصل حسم للموقف بمناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عامًا

محافظ الخليل: ما حصل حسم للموقف بمناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عامًا

الرجوب: طورنا مجموعة من المفاهيم والأسس لتحقيق المصالحة الوطنية

الرجوب: طورنا مجموعة من المفاهيم والأسس لتحقيق المصالحة الوطنية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

الشرطة الفلسطينية: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

الشرطة الفلسطينية: نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

الخارجية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم بتجاهلها

الخارجية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم بتجاهلها

الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

وزيرة الصحة: سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) والأولوية لهذه الفئات

وزيرة الصحة: سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) والأولوية لهذه الفئات

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

انفجار داخل مطار بغداد الدولي

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)