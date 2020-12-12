فلسطين تسجل 33 حالة وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة، بينها 3 في محافظة رام الله والبيرة، 2 نابلس، 4 جنين، 2 بيت لحم، 3 طولكرم، 1 ضواحي القدس، 2 الخليل، و13 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن حدد الإصابات الجديدة، بلغ 1845 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (134)، جنين (263)، نابلس (165)، طولكرم (56)، رام الله والبيرة (144)، سلفيت (43)، قلقيلية (23)، طوباس (33)، بيت لحم (45)، ضواحي القدس (60)، أريحا والأغوار (6)، قطاع غزة (505)، مدينة القدس (368).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (243)، جنين (123)، نابلس (42)، طولكرم (93)، بيت لحم (217)، سلفيت (55)، طوباس (47)، رام الله والبيرة (90)، أريحا والأغوار (14)، ضواحي القدس (315)، قطاع غزة (718)، مدينة القدس (225).



ولفتت وزيرة الصحة،إلى وجود 83 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.