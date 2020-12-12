الأرجنتين.. أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد، حاجز المليون و490 ألف إصابة.



وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة، و178 حالة وفاة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما سجلت الوزارة، تعافي 1,324,792 مصاباً بفيروس (كورونا).



وسجلت السلطات الأرجنتينية، أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في البلاد في 3 آذار/ مارس الماضي، وتطبق البلاد منذ 20 آذار/ مارس قيود الحجر الصحي.