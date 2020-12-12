(كورونا) بالعالم.. الإصابات تتجاوز 70 مليوناً وأكثر من 1.5 مليون وفاة



بريطانيا بـ 63603 وفيات، و1,814,395 إصابة.



إيطاليا بـ 63387 وفاة، و1,805,873 إصابة.



فرنسا بـ 57671 حالة وفاة، و2,405,210 إصابات.



إيران بـ 51727 حالة وفاة، و1,092,407 إصابات.



إسبانيا بـ 47624 وفاة، و1,730,575، إصابة.



روسيا بـ 45370 وفاة، و2,574,319 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في العالم، لتتجاوز حاجز الـ 70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم 7,013,1911، وإجمالي الوفيات 1.592,795، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ونشرت الجامعة بيانات عشر من الدول، التي سجلت أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات، جراء الفيروس.وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965.تليها البرازيل بـ 179765 حالة وفاة، و6,781,799 إصابة،ثم الهند بـ 142186 حالة وفاة، و9,796,769 إصابة.وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ 113019 وفاة، و1,229,379 إصابة.