رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن بلاده مستهدفة من عدة جهات، إضافة للخطر الإقليمي الداهم، وعدم الاستقرار بالجوار، داعياً إلى الاتحاد لمواجهة التهديدات.



وخلال مشاركته في ندوة تاريخية، حول أحداث 12 كانون الأول/ ديسمبر 1960، قال جراد: "إن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر".



وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود كل الجزائريين؛ لحل المشاكل الداخلية.