دولي

روسيا: 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في روسيا، بواقع 560 حالة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما تم تسجيل 28137 إصابة جديدة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم السبت: "إن 26118 شخصاً، تماثلوا للشفاء، خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و85958 شخصاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتوفي في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 46453 شخصاً، فيما تم تسجيل مليونين و625848 إصابة حتى الآن.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا 82.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية 539 ألف اختبار.

هذا، وقد أطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس، ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر، أن يشمل اللقاح في البداية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس (كورونا)، ثم يتم تعميمه على جميع سكان روسيا الراغبين بالتطعيم.

ومع انطلاق حملة التطعيم في مختلف مناطق روسيا، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الجمعة، أن مصنع شركة (إر – فارم)، الذي يجري بناؤه بالاشتراك مع حكومة العاصمة، سينتج حوالي 10 ملايين جرعة شهرياً من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) المضاد لـ (كورونا).

أخبار ذات صلة

الأرجنتين.. أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

الأرجنتين.. أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

(كورونا) بالعالم.. الإصابات تتجاوز 70 مليوناً وأكثر من 1.5 مليون وفاة

(كورونا) بالعالم.. الإصابات تتجاوز 70 مليوناً وأكثر من 1.5 مليون وفاة

هولندا: اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة مهمة للتطبيع مع العالم العربي لاحقاً

هولندا: اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة مهمة للتطبيع مع العالم العربي لاحقاً

ترامب: التلقيح ضد (كورونا) بأمريكا سيبدأ خلال 24 ساعة

ترامب: التلقيح ضد (كورونا) بأمريكا سيبدأ خلال 24 ساعة

النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس

النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس

ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض دعوى لإبطال نتائج انتخابات 4 ولايات

ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض دعوى لإبطال نتائج انتخابات 4 ولايات

مباحثات بين ليكود وأزرق أبيض للوصول إلى تسوية ومنع الانتخابات

مباحثات بين ليكود وأزرق أبيض للوصول إلى تسوية ومنع الانتخابات

الولايات المتحدة: الكونغرس يمرر قانوناً يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة &#34;S400&#34;

الولايات المتحدة: الكونغرس يمرر قانوناً يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "S400"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

الأتيرة: ارتفاع الإصابات يتوازى مع تزايد عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الطبية

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

تيسير خالد: تطبيع المغرب علاقاته مع دولة الاحتلال صادم ويُثير الغضب

الخارجية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم بتجاهلها

الخارجية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم بتجاهلها

الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

دولة الاحتلال تُخطط لتنفيذ مشاريع استيطانية تُحوّل الضفة لجليل جديد

دولة الاحتلال تُخطط لتنفيذ مشاريع استيطانية تُحوّل الضفة لجليل جديد

استمرار الإغلاق الشامل لليوم الثاني في قطاع غزة

استمرار الإغلاق الشامل لليوم الثاني في قطاع غزة

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

شاهد: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

أصالة نصري وأيمن الذهبي معا من جديد

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بحضور المشاهير

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار بالفستان الأكثر جرأة

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: الدكتورة خلود تتلقى قالب حلوى على شكل أنف كبير

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

شاهد: أبو هشيمة يضع الحرف الأول من اسم ياسمين صبري على واجهة قصره

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

هل زواج حلا شيحا يجبرها على وضع الحجاب مجددا ؟

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: أشرف زكي يركع وينهار بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: &#34;دي فوفا وانا فوفا&#34;

شاهد: فيفي عبده تعرض صورة من شبابها وتعلق: "دي فوفا وانا فوفا"

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

عربي

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة