الفتياني يدعو للوقوف بوجه كل من يهدد السلم الأهلي

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، سعي بعض الفئات الضالة في محافظة الخليل، لخلق حالة من الفوضى، وعرقلة تطبيق الإجراءات الحكومية؛ لمكافحة فيروس (كورونا).



واعتبر الفتياني، أن لهذه الفئات أهداف غير وطنية وغير سليمة ونوايا مبيتة، لضرب وحدتنا الوطنية، خلف ذرائع اجتماعية ودينية واجتماعية.



وقال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إن الإجراءات الحكومية المتبعة، جاءت في سياق حماية أبناء شعبنا، داعياً إلى الوقوف في وجه كل من يهدد السلم الأهلي، باعتبار أن ذلك يخدم الاحتلال، ويُحقق أهدافاً خارجية.



وشدد على ضرورة الالتفاف حول القيادة، وتسهيل عمل كوادر الصحة والأجهزة الأمنية، الذين هم رأس الحربة في مواجهة الوباء، وهم أبناؤنا جميعاً.



وأضاف الفتياني، أن رسالة فتح لأبناء شعبنا، أن يكون خطابنا وحدوياً؛ لمواجهة كل التحديات والدفاع عن مصالحنا بوحدة حقيقية، تخدم مصالح شعبنا.