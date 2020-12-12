الفصائل ببيت لحم: قرارات وإجراءات الحكومة جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة بيت لحم، محمد الجعفري: إن هناك التزاماً كبيراً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة من قبل المواطنين، حماية لأرواحهم من فيروس (كورون).



وأضاف الجعفري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن قرارات وإجراءات الحكومة، جاءت بناء على دراسات موضوعية وحقيقية، وأن فرض الإغلاق، جاء بعد امتلاء المشافي بالمرضى، والنقص الحاصل في أجهزة التنفس الاصطناعي.