محافظ الخليل: ما حصل حسم للموقف بمناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عامًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ الخليل، جبرين البكري، أن ما حصل في الخليل، هو حسم للموقف في مناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عاماً، ووضع حد لكل أصوات النشاز، والوقوف في وجه من يتجاوز منظومة العمل الرسمية في المحافظة.



وأضاف البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، ان تعليمات الإغلاق متعلقة بتوجيهات الرئيس، وقرارات الحكومة، وتوصيات لجنة الطوارئ العليا، وأنه يتم تطبيق التعليمات الصادرة بمستوى عال، في كافة أنحاء المحافظة، رغم الأصوات النشاز.



وأكد، أنه تمت السيطرة على حالة أمس، وضبط الأوضاع، وإلزام جميع المربعات والقطاعات، وفق التعليمات من الجهات المختصة.



وشدد محافظ الخليل، على أن لجنة الطوارئ العليا، هي التي تقرر الحالة الوبائية في أية محافظة، وهذا العنوان الأبرز لمجال العمل في مكافحة فيروس (كورونا).